Более 300 авто собрались в очереди на КПВВ в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/100; "Марьинка" - 80/60; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 5/10, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
Вчера фиксировалось некоторое уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками. В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 10,4 тысячи человек и 2,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 2395 человек и 560 транспортных средств; "Марьинка" - 2910 человек и 850 транспортных средств; "Новотроицкое" - 2110 человек и 575 транспортных средств; "Гнутово" - 1030 человек и 350 транспортных средств; "Станица Луганская" - 1940 человек.
Напомним, 16 апреля на пунктах пропуска в зоне АТО наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока, всего линию разграничения пересекло 21700 человек.