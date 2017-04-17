Более 300 авто собрались в очереди на КПВВ в зоне АТО

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Вчера фиксировалось некоторое уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками. В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 10,4 тысячи человек и 2,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 2395 человек и 560 транспортных средств; "Марьинка" - 2910 человек и 850 транспортных средств; "Новотроицкое" - 2110 человек и 575 транспортных средств; "Гнутово" - 1030 человек и 350 транспортных средств; "Станица Луганская" - 1940 человек.

Напомним, 16 апреля на пунктах пропуска в зоне АТО наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока, всего линию разграничения пересекло 21700 человек.