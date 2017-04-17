Більше 300 авто зібрались у черзі на КПВВ у зоні АТО

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, на цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Учора фіксувалося певне зменшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою. Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 10,4 тисячі осіб та 2,3 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 2395 осіб та 560 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 2910 осіб та 850 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 2110 осіб та 575 транспортних засобів; “Гнутове” — 1030 осіб та 350 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 1940 осіб.

Нагадаємо, 16 квітня на пунктах пропуску в зоні АТО спостерігалось зменшення пасажиро-транспортного потоку, всього лінію розмежування перетнуло 21,7 тисяч осіб.