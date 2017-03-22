Более 30 человек погибли в результате авиаудара в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По меньшей мере 33 человека погибли в сирийской провинции Ракка в результате авиаудара сил коалиции под руководством США по школе, где находились внутри перемещенные лица. Об этом в среду сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В школе, которая получила удар, проживали 50 семей.
"Мы сейчас можем подтвердить, что погибли 33 человека, и они были гражданскими, перемещенными с Ракка, Алеппо и Хомса", - заявил глава Центра Рами Абдель Рахман, добавив, что только два человека достали из-под обломков живыми.
Как сообщалось, на днях десятки людей стали жертвами авиационного удара, осуществленного авиацией Соединенных Штатов Америки на севере Сирии. В Центральном командовании ВС США подтвердили, что их авиация осуществляла авиаудар, однако заверили, что объектом атаки была не мечеть, а собрание "Аль-Каиды".
Напомним, сирийские войска окружили Ракке.