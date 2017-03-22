Более 30 человек погибли в результате авиаудара в Сирии

В школе, которая получила удар, проживали 50 семей.

"Мы сейчас можем подтвердить, что погибли 33 человека, и они были гражданскими, перемещенными с Ракка, Алеппо и Хомса", - заявил глава Центра Рами Абдель Рахман, добавив, что только два человека достали из-под обломков живыми.

Как сообщалось, на днях десятки людей стали жертвами авиационного удара, осуществленного авиацией Соединенных Штатов Америки на севере Сирии. В Центральном командовании ВС США подтвердили, что их авиация осуществляла авиаудар, однако заверили, что объектом атаки была не мечеть, а собрание "Аль-Каиды".

Напомним, сирийские войска окружили Ракке.