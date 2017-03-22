Более 30 человек погибли в результате авиаудара в Сирии

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 33217 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102717 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118151 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177084 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129460 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124526 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117080 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107509 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Более 30 человек погибли в результате авиаудара в Сирии

Более 30 человек погибли в результате авиаудара в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9757 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. По меньшей мере 33 человека погибли в сирийской провинции Ракка в результате авиаудара сил коалиции под руководством США по школе, где находились внутри перемещенные лица. Об этом в среду сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В школе, которая получила удар, проживали 50 семей.

"Мы сейчас можем подтвердить, что погибли 33 человека, и они были гражданскими, перемещенными с Ракка, Алеппо и Хомса", - заявил глава Центра Рами Абдель Рахман, добавив, что только два человека достали из-под обломков живыми.

Как сообщалось, на днях десятки людей стали жертвами авиационного удара, осуществленного авиацией Соединенных Штатов Америки на севере Сирии. В Центральном командовании ВС США подтвердили, что их авиация осуществляла авиаудар, однако заверили, что объектом атаки была не мечеть, а собрание "Аль-Каиды".

Напомним, сирийские войска окружили Ракке.

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