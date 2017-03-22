Більше 30 людей загинули через авіаудар у Сирії

У школі, яка зазнала удару, проживали 50 сімей.

"Ми зараз можемо підтвердити, що загинули 33 людини, і що вони були цивільними, переміщеними з Ракки, Алеппо і Хомса", - заявив голова Центру Рамі Абдель Рахман, додавши, що лише двох осіб дістали з-під уламків живими.

Як повідомлялося, днями десятки людей стали жертвами авіаційного удару, здійсненого авіацією Сполучених Штатів Америки на півночі Сирії. У Центральному командуванні ЗС США підтвердили, що їхня авіація здійснювала авіаудар, проте запевнили, що об'єктом атаки була не мечеть, а зібрання "Аль-Каїди".

Нагадаємо, сирійські війська оточили Ракку.