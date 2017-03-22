Більше 30 людей загинули через авіаудар у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Щонайменше 33 людини загинули в сирійській провінції Ракка внаслідок авіаудару сил коаліції під проводом США по школі, де перебували внутрішньо переміщені особи. Про це у середу повідомив Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У школі, яка зазнала удару, проживали 50 сімей.
"Ми зараз можемо підтвердити, що загинули 33 людини, і що вони були цивільними, переміщеними з Ракки, Алеппо і Хомса", - заявив голова Центру Рамі Абдель Рахман, додавши, що лише двох осіб дістали з-під уламків живими.
Як повідомлялося, днями десятки людей стали жертвами авіаційного удару, здійсненого авіацією Сполучених Штатів Америки на півночі Сирії. У Центральному командуванні ЗС США підтвердили, що їхня авіація здійснювала авіаудар, проте запевнили, що об'єктом атаки була не мечеть, а зібрання "Аль-Каїди".
Нагадаємо, сирійські війська оточили Ракку.