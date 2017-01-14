Более 120 человек эвакуировали из больницы в Тернопольской области из-за пожара

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КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня в 9:11 в оперативно-диспетчерскую службу области поступило сообщение о задымлении в подвале Теребовлянской ЦРБ по адресу, г. Теребовля ул. Сечевых Стрельцов, 25. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, на место событий был направлен дежурный и резервный караул ДПРЧ-12. Прибыв к месту чрезвычайного происшествия спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении, площадь пожара составляет 4 м.кв.

Из помещения ЦРБ дежурным караулом и обслуживающим персоналом больницы были эвакуированы 125 человек из них 8 тяжелобольных, 72 больных, 15 обслуживающего персонала и 30 посетителей.

На пожаре травмированных и погибших нет. Пожар локализован в 09:32, а в 09:36 ликвидирован полностью. Огнем повреждено электрощитовую, проводку, двери, 3 окна.

По факту пожара проводится проверка работниками ГУ НП в области. Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

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