Більше 120 осіб евакуювали із лікарні на Тернопільщині через пожежу

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні о 09:11 до оперативно-диспетчерської служби області надійшло повідомлення про задимлення в підвалі Теребовлянської ЦРЛ за адресою, м. Теребовля вул. Січових Стрільців, 25. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, на місце подій було направлено черговий та резервний караул ДПРЧ-12. Прибувши до місця надзвичайної події рятувальники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні, площа пожежі становить 4 м.кв.

Із приміщення ЦРЛ черговим караулом та обслуговуючим персоналом лікарні було евакуйовано 125 чоловік з них 8 важкохворих, 72 хворих, 15 обслуговуючого персоналу та 30 відвідувачів.

На пожежі травмованих та загиблих немає. Пожежу локалізовано о 09:32, а о 09:36 ліквідовано повністю. Вогнем пошкоджено електрощитову, проводка, двері, 3 вікна.

За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками ГУ НП в області. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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