беларусь уничтожила крупнейшее польское военное кладбище. Варшава пообещала ответ

Цитата

"Кладбище солдат Армии Краевой в Сурконтах опустошено службами минского режима. Очень ошибаются те, кто считает, что человеческую память о героях можно искоренить. Режим заплатит за эти акты варварства", - говорится в сообщении спикера Министерства иностранных дел Лукаша Ясины.

Детали

После реакции МИД Польши белорусское министерство дипломатии ответило, что "зарегистрированных захоронений" на месте нет.

В связи с этой ситуацией в МИД был вызван временный поверенный в делах беларуси, которому вручили резкий протест по поводу разрушения кладбища в Микулишках.

На военном кладбище нашли свое захоронение 35 бойцов Армии Краевой и их командир подполковник Мацей Каленкевич. Именно он возглавил соединение Армии Краевой, которое 21 августа 1944 года столкнулось с 32 полком внутренних войск НКВД.

Barbarzyńcy A. Łukaszenki zniszczyli kolejny cmentarz на Białorusi. Zrównano z ziemią nekropolię żołnierzy AK, którzy zginęli w walce z sowietami w 1944 r. w Surkontach. Polegli odzyskają godne upamiętnienie - to kwestia czasu. Winni poniosą konsekwencje. Chwała Bohaterem! pic.twitter.com/VSRTr3NJY9