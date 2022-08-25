білорусь знищила найбільше польське військове кладовище. Варшава пообіцяла відповідь

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"Цвинтар солдатів Армії Крайової у Сурконтах спустошено службами мінського режиму. Дуже помиляються ті, хто вважає, що людську пам'ять про героїв можна викорінити. Режим заплатить за ці акти варварства", - йдеться в повідомленні речника Міністерства закордонних справ Лукаша Ясіни.

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Після реакції МЗС Польщі, білоруське міністерство дипломатії відповіло, що "зареєстрованих поховань" на місці немає.

У зв'язку з цією ситуацією в МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах білорусі, якому вручили різкий протест з приводу руйнування цвинтаря в Микулішках.

На військовому цвинтарі знайшли своє поховання 35 бійців Армії Крайової та їхній командир підполковник Мацей Каленкевич. Саме він очолив з'єднання Армії Крайової, яке 21 серпня 1944 року зіткнулося з 32 полком внутрішніх військ НКВС.

Barbarzyńcy A. Łukaszenki zniszczyli kolejny cmentarz na Białorusi. Zrównano z ziemią nekropolię żołnierzy AK, którzy zginęli w walce z sowietami w 1944 r. w Surkontach. Polegli odzyskają godne upamiętnienie - to kwestia czasu. Winni poniosą konsekwencje. Chwała Bohaterom! pic.twitter.com/VSRTr3NJY9