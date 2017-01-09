Беларусь введет безвиз на 5 дней для граждан 80 государств
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. Об этом сообщает его пресс-служба, передает УНН.
"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию США, Японию и другие государства", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты создали рейтинг самых опасных стран для туристов в 2017 году
Отмечается, что новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.
"Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, которые осуществляют официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и другие приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут", - подчеркивается в сообщении.
Так, для въезда необходимо иметь при себе действительный паспорт или другой документ, заменяющий его, денежные средства, медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, что действует в Белоруссии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На официальном сайте Беларуси появился раздел для гей-туристов
Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.