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Білорусь запровадить безвіз на 5 днів для громадян 80 держав

Білорусь запровадить безвіз на 5 днів для громадян 80 держав

Київ • УНН

 • 16190 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким встановлюється п'ятиденний безвізовий режим для громадян 80 країн. Про це повідомляє його прес-служба, передає УНН.

"Документом встановлюється безвізовий порядок в'їзду в Білорусь на термін не більше 5 діб при в'їзді через пункт пропуску через державний кордон національний аеропорт Мінськ для громадян 80 держав. Указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилії, Індонезії, США, Японію та інші держави", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нові правила охоплюють також таку категорію, як негромадяни Латвії та особи без громадянства Естонії.

"Документ спрямований на активізацію подорожей бізнесменів, туристів, приватних осіб, які мають загальногромадянські паспорти, і не буде поширюватися на іноземців, які здійснюють офіційні поїздки: дипломатичні, службові, спеціальні та інші прирівняні до них паспорти до уваги прийматися не будуть", - підкреслюється в повідомленні.

Так, для в'їзду необхідно мати при собі дійсний паспорт або інший документ, що замінює його, грошові кошти, медичний страховий поліс на суму не менше 10 тис. євро, що діє в Білорусі.

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Указ набуде чинності через місяць після офіційного опублікування.

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