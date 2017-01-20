Беларусь выдаст блогера А.Лапшина власти Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Беларусь выдаст российско-израильского блогера Александра Лапшина (Puerrtto) Азербайджану, который обвиняет его в подрывной деятельности, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
В декабре А.Лапшина задержали в Минске по запросу Баку.
Как пишет издание, в отношении Александра Лапшина в Баку возбудили дело о "публичных призывах, направленные против государства" и незаконное пересечение государственной границы "по предварительному сговору, в том числе с угрозой применения насилия". Блогеру грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
По информации следствия, в 2011-2012 годах А.Лапшин посещал "оккупированные территории Азербайджана" (Нагорный Карабах), публиковал в "Живом журнале" материалы, в которых ставится под сомнение территориальная целостность и суверенитет Азербайджана.
Ранее Комитет защиты прав журналистов (CPJ) призвал власти Беларуси "без всяких условий" освободить российско-израильского блогера Александра Лапшина, который находится в розыске в Азербайджане по обвинению в сепаратизме.