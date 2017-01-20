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Білорусь видасть блогера О.Лапшина владі Азербайджану

Білорусь видасть блогера О.Лапшина владі Азербайджану

Київ • УНН

 • 11243 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Білорусь видасть російсько-ізраїльського блогера Олександра Лапшина (Puerrtto) Азербайджану, який звинувачує його у підривній діяльності, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

У грудні О.Лапшина затримали у Мінську за запитом Баку.

Як пише видання, щодо Олександра Лапшина у Баку порушили справу про “публічні заклики, спрямовані проти держави” і незаконний перетин державного кордону “за попередньою змовою, у тому числі з погрозою застосування насильства”. Блогеру загрожує позбавлення волі на термін до 8 років.

За інформацією слідства, у 2011-2012 роках Лапшин відвідував “окуповані території Азербайджану” (Нагірний Карабах), публікував у “Живому журналі” матеріали, у яких ставиться під сумнів територіальна цілісність і суверенітет Азербайджану.

Раніше Комітет захисту прав журналістів (CPJ) закликав владу Білорусі “без жодних умов” звільнити російсько-ізраїльського блогера Олександра Лапшина, який перебуває у розшуку в Азербайджані за звинуваченням у сепаратизмі.

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