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Было потрачено в США, в пользу американцев: Блинкен о 90% помощи по безопасности, предоставленной Украине

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 05:15  •  13777 просмотра

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 90% американской помощи Украине идет на пользу американскому бизнесу и укрепляет оборонно-промышленную базу США. Конгресс отложил голосование за дальнейшую помощь до следующего года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время итоговой пресс-конференции года заявил, что большинство американской помощи по безопасности для Украины тратится в Соединенных Штатах, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"90% помощи в сфере безопасности, которую мы предоставили Украине, было потрачено здесь, в Соединенных Штатах, в пользу американского бизнеса, местных громад, укрепления оборонно-промышленной базы нашей страны", - сказал Энтони Блинкен.

Он также рассказал, кто, по его мнению, получит пользу, если Конгресс все же проголосует за финансирование помощи Украине и другим стратегическим партнерам США. Как сообщал Голос Америки, соответствующее голосование законодатели отложили на следующий год.

Если Конгресс таки примет дополнительную помощь Украине, то выиграют от этого, говорит Блинкен, "наши сограждане, наши предприятия, наши работники, наши союзники и партнеры, а также люди во всем мире, которые надеются, что Соединенные Штаты будут лидером".

Если же голосование о помощи "потерпит неудачу", то выиграют Москва, Тегеран, Пекин, отметил Блинкен.

Госсекретарь процитировал "восхваления" президента россии владимира путина о том, что у Запада "нет будущего", и добавил, что путин надеется на оправдание его стратегии "переждать Запад", посылая "волну за волной молодых россиян в мясорубку собственного производства".

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Ранее, как сообщал Голос Америки, представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что "путину не удастся продержаться дольше США" или Запад в целом.

"Я согласен с путиным только в одном пункте - американская поддержка действительно имеет решающее значение для того, чтобы храбрые солдаты и граждане Украины могли продолжать борьбу, чтобы сделать все, чтобы война россии осталась стратегической неудачей", - сказал Блинкен.

Главный дипломат США также заверил, что Соединенные Штаты готовы продолжать помогать Украине "крепко стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом смысле".

Блинкен предостерег политиков внутри США: "путин делает ставку на то, что наши разногласия не позволят нам помочь Украине. Но мы доказали ранее, что он ошибается. И мы снова докажем, что он не прав".

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Було витрачено у США, на користь американців: Блінкен про 90% безпекової допомоги, наданої Україні
It was spent in the United States, in favor of the Americans: Blinken on 90% of security assistance provided to Ukraine
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