Белый дом призвал Верховный суд разблокировать иммиграционный указ Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Белый дом попросил Верховный суд США разрешить применять в полном объеме новый указ президента Дональда Трампа об ограничении на въезд в страну, передает УНН со ссылкой на Голос Америки .
В обращении администрации в высшую судебную инстанцию отмечается, что последний запрет на въезд отличается от предыдущих указов "как процессуально, так и по существу", и эта разница показывает, что "он основан на задачах национальной безопасности и иностранных дел, а не на религиозной розни .
Напомним, апелляционный суд в американском городе Сан-Франциско позволил вступление в силу ряда положений миграционного указа президента США Дональда Трампа.