Белый дом призвал Верховный суд разблокировать иммиграционный указ Трампа

В обращении администрации в высшую судебную инстанцию ​​отмечается, что последний запрет на въезд отличается от предыдущих указов "как процессуально, так и по существу", и эта разница показывает, что "он основан на задачах национальной безопасности и иностранных дел, а не на религиозной розни .

Напомним, апелляционный суд в американском городе Сан-Франциско позволил вступление в силу ряда положений миграционного указа президента США Дональда Трампа.