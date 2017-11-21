Білий дім закликав Верховний суд розблокувати імміграційний указ Трампа

У зверненні адміністрації до вищої судової інстанції зазначається, що остання заборона на в’їзд відрізняється від попередніх указів “як процесуально, так і по суті”, і ця різниця показує, що “він заснований на задачах національної безпеки і закордонних справ, а не на релігійному ворожнечі ”.

Нагадаємо, апеляційний суд в американському місті Сан-Франциско дозволив вступ в силу низки положень міграційного указу президента США Дональда Трампа.