Белый дом опроверг еще один комментарий Трампа по России
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Белый дом опроверг очередной комментарий президента США Дональда Трампа о том, остаются ли Соединенные Штаты для России мишенью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Белый дом предпринимает попытки сдержать политический протест и замешательство по итогам саммита президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, отрицая, что Трамп когда-либо имел в виду, что Москва больше не нацелена на Соединенные Штаты, пишет издание.
Так, Трамп, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли Россия нацелена на Соединенные Штаты, Трамп покачал головой и сказал: "Нет".
Уже позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США сказал "нет", отказываясь отвечать на вопросы, а не в ответ на этот конкретный вопрос. Она добавила, что Трамп считает, что угроза со стороны России по подрыву выборов в ноябре все еще существует.
Ранее в тот же день, отвечая на вопрос в интервью CBS News, считает ли он лично Путина ответственным за вмешательство в выборы 2016 года, Трамп сказал, что считает.
"Что ж, я бы считал, потому что он отвечает за страну. Так же как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране", - ответил Трамп.