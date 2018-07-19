Білий дім спростував черговий коментар Трампа щодо Росії

Білий дім робить спроби стримати політичний протест і сум'яття за підсумками саміту президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, заперечуючи, що Трамп коли-небудь мав на увазі, що Москва більше не націлена на Сполучені Штати, пише видання.

Так, Трамп, відповідаючи на питання про те, чи Росія як і раніше націлена на Сполучені Штати, Трамп похитав головою і сказав: "Ні".

Уже пізніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США сказав "ні", відмовляючись відповідати на запитання, а не у відповідь на це конкретне запитання. Вона додала, що Трамп вважає, що загроза з боку Росії з підриву виборів в листопаді все ще існує.

Раніше в той же день, відповідаючи на запитання в інтерв'ю CBS News, чи вважає він особисто Путіна відповідальним за втручання у вибори 2016 року, Трамп сказав, що вважає.

"Що ж, я б вважав, тому що він відповідає за країну. Так само як я вважаю себе відповідальним за те, що відбувається в цій країні", - відповів Трамп.