Белый дом прокомментировал инцидент Д.Трамп с премьером Черногории
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал инцидент, который произошел между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Черногории Душко Марковича на саммите НАТО в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Расстановка лидеров стран - членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Трамп просто следовал схеме", - сказал Шон Спайсер.
Также он отметил, что не видел видеозапись этого инцидента, стремительно распространился по интернету.
В свою очередь премьер-министр Черногории не предоставил ему значения.
"Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакции в социальных сетях. Абсолютно нормальным является тот факт, что президент Соединенных Штатов должен стоять в первом ряду ", - сказал премьер-министра Черногории.
Как сообщал УНН, премьер Черногории не обиделся на Д.Трамп по толканию на саммите НАТО.