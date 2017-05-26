Білий дім прокоментував інцидент Д.Трампа з прем’єром Чорногорії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Офіційний представник Білого дому Шон Спайсер прокоментував інцидент, який стався між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністром Чорногорії Душко Марковича на саміті НАТО в Брюсселі, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
“Розстановка лідерів країн — членів НАТО для фотографії була визначена заздалегідь, і припустив, що Трамп просто слідував схемі,” — сказав Шон Спайсер.
Також він зазначив, що не бачив відеозапис цього інциденту, який стрімко поширився інтернетом.
У свою чергу прем’єр-міністр Чорногорії не надав йому значення.
“Я дійсно не звернув на це уваги. Я просто побачив реакції в соціальних мережах. Абсолютно нормальним є той факт, що президент Сполучених Штатів повинен стояти в першому ряду,” — сказав прем’єр-міністра Чорногорії.
Як повідомляв УНН, прем’єр Чорногорії не образився на Д.Трампа за штовхання на саміті НАТО.