Белый дом: Д.Трамп и А.Меркель хорошо ладят

Пресс-секретарь американской администрации охарактеризовал отношения двух лидеров как "достаточно невероятные".

Ш.Спайсер заявил, что Д.Трамп "очень уважает" А.Меркель.

А.Меркель после первого европейского визита Д.Трамп выразила мнение, что отношения Европы с Вашингтоном сместились. Она сказала: "Мы в Европе должны взять нашу судьбу в собственные руки".

Д.Трамп во вторник написал в Twitter о "гигантском торговом дефиците с Германией". "Плюс они выделяют средств гораздо меньше, чем они должны, на НАТО и военных. Очень плохо для США. Это изменится", - добавил он.

Ш.Спайсер указал, что в примечаниях по А.Меркель числились обязательства работать в "дружбе" с Соединенными Штатами и другими странами. Он добавил, что это "то, к чему призывал президент".