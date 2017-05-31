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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Білий дім: Д.Трамп і А.Меркель добре ладнають

Київ • УНН

 • 9364 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель "добре ладнають". Про це заявив офіційний представник Білого дому Шон Спайсер, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Білий дім: Д.Трамп і А.Меркель добре ладнають

Прес-секретар американської адміністрації охарактеризував відносини двох лідерів як "досить неймовірні".

Ш.Спайсер заявив що Д.Трамп "дуже поважає" А.Меркель.

А.Меркель після першого європейського візиту Д.Трампа висловила думку, що відносини Європи з Вашингтоном змістилися. Вона сказала: "Ми в Європі повинні взяти нашу долю у власні руки".

Д.Трамп у вівторок написав у Twitter про "гігантський торговий дефіцит з Німеччиною". "Плюс вони виділяють коштів набагато менше, ніж вони повинні, на НАТО і військових. Дуже погано для США. Це зміниться", - додав він.

Ш.Спайсер вказав, що у примітках щодо А.Меркель значилися зобов'язання працювати в "дружбі" зі Сполученими Штатами та іншими країнами. Він додав, що це "те, до чого закликав президент".

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