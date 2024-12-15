Били по району жилой застройки: в результате ракетного удара рф по Харькову пострадала женщина
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, пострадала 48-летняя женщина. Также зафиксированы попадания в селах Питомник, Русская Лозовая и повреждения дома в Купянске.
Армия рф атаковала Киевский район Харькова. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, били по району жилой застройки, есть пострадавшая, передает УНН.
«Предварительно ракетой ударил враг по Киевскому району города. По имеющейся информации есть один пострадавший человек», - сообщил Терехов.
Впоследствии мэр Харькова добавил, что оккупанты били по району жилой застройки.
«К счастью, в дома не попали. Удар пришелся в землю. Сейчас обследуем окружающие дома на предмет повреждений. 48-летняя пострадавшая госпитализирована», - отметил Терехов.
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Кроме того, в 10:52 враг также нанес удар по Харьковской области, а точнее - по Барвенковской громаде.
«Зафиксированы попадания в с. Питомник и с. Русская Лозовая Харьковского района. В г. Купянск в результате вражеского удара поврежден частный дом, пострадавших нет», - сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове: предварительно, есть попадания в одном из районов города15 дек. 2024, 09:14 • 5013 просмотров