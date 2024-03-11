Били дронами и артиллерией: оккупанты семь раз целились по Днепропетровщине, есть повреждения

Армия рф за день нанесла семь ударов по Никопольскому району на Днепропетровщине. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, повреждены 11 частных домов и линии электропередач, передает УНН.

"В течение дня российская армия 7 раз целилась по Никопольщине. Для террора местных использовала дроны-камикадзе и артиллерию. Досталось райцентру и Червоногригорьевской громаде", - сообщил Лысак.

По данным главы ОВА, повреждены 11 частных домов, 10 хозяйственных построек, линии электропередач. Повреждены гостиница и магазин. На остальной территории области обошлось без вражеских атак.

На Днепропетровщине повреждены из-за обстрелов линии электропередачи и газопровод