Били дронами и артиллерией: оккупанты семь раз целились по Днепропетровщине, есть повреждения
Киев • УНН
российская армия нанесла 7 ударов по Никопольскому району Днепропетровской области, повредив 11 жилых домов, 10 хозяйственных построек, линии электропередач, гостиницу и магазин.
Армия рф за день нанесла семь ударов по Никопольскому району на Днепропетровщине. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, повреждены 11 частных домов и линии электропередач, передает УНН.
"В течение дня российская армия 7 раз целилась по Никопольщине. Для террора местных использовала дроны-камикадзе и артиллерию. Досталось райцентру и Червоногригорьевской громаде", - сообщил Лысак.
По данным главы ОВА, повреждены 11 частных домов, 10 хозяйственных построек, линии электропередач. Повреждены гостиница и магазин. На остальной территории области обошлось без вражеских атак.
На Днепропетровщине повреждены из-за обстрелов линии электропередачи и газопровод11 марта 2024, 05:38 • 26095 просмотров
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