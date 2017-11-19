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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Биатлонистка Семеренко попала в пятерку лучших на масс-старте в Шушене

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В норвежском городе Шушен прошла вторая женская биатлонная контрольная гонка - масс-старт, передает корреспондент УНН.

После первой стрельбы впереди пелотона оказалась наша Ирина Варвинец, которая отстрелявшись в ноль, имела преимущество в 1,8 с над француженкой Шевалье. Вторая стрельба также завершилась без промахов для Варвинец, которая продолжила лидировать. Другая украинка Анастасия Меркушина подтянулась на 6-ю строчку.

Низкая скорость прохождения дистанции и одна незакрытая мишень в итоге не позволили Варвинец повести борьбу за тройку - 11 место с 1:33,8 мин отставание.

Зато Вита Семеренко с тремя промахами финишировала 5-й с +49,9 секунд отставания от победительницы норвежки Олсби.

Другие украинки разместились следующим образом: Меркушина (2 промаха) 13 - 1:56,5 мин, Ольга Абрамова (3) 19 - + 2:11,1.

Стоит отметить дебют за Украину Дарьи Блашко. Спортсменка, которая ранее сменила гражданство с белорусского на украинское, финишировала 18-й +2:09,2 мин (1).

Как сообщал УНН, трое представительниц Украины вошли в лучшую десятку в спринтерских гонках в Шушене.

Украинские Национальные Новости

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