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Біатлоністка Семеренко потрапила в п'ятірку кращих на мас-старті в Шушені

Біатлоністка Семеренко потрапила в п'ятірку кращих на мас-старті в Шушені

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У норвезькому місті Шушен пройшла друга жіноча біатлонна контрольна гонка – мас-старт, передає кореспондент УНН.

Після першої стрільби попереду пелотону виявилася наша Ірина Варвинець, яка відстрілявшись в нуль, мала перевагу в 1,8 с над француженкою Шевальє. Друга стрільба також завершилася без промахів для Варвинець, яка продовжила лідирувати. Інша українка Анастасія Меркушина підтягнулася на 6-й рядок.

Низька швидкість проходження дистанції та одна незакрита мішень в підсумку не дозволили Варвинець повести боротьбу за трійку - 11 місце з 1:33,8 хв відставання.

Натомість Віта Семеренко з трьома промахами фінішувала 5-ю з +49,9 секунд відставання від переможниці норвежки Олсбю.

Інші українки розмістилися наступним чином: Меркушина (2 промахи) 13-та +1:56,5 хв, Ольга Абрамова (3) 19-та + 2:11,1.

Варто відзначити дебют за Україну Дар'ї Блашко. Спортсменка, яка раніше змінила громадянство з білоруського на українське, фінішувала 18-ю +2:09,2 хв (1).

Як повідомляв УНН, троє представниць України увійшли до кращої десятки у спринтерських перегонах в Шушені. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

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