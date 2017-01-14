Биатлонистка К.Макаряйнен триумфовала в спринтерской гонке на этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Пятый этап Кубка мира по биатлону продолжился спринтерской гонкой среди женщин, проходившей на трассе в немецком Рупольдинге, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Самый быстрый ход плюс точная стрельба помогли завоевать первое место финской спортсменке Кайси Макаряйнен. Время победительницы 20:51,8 минуты. На 22 секунды отстала от триумфаторки лидер общего зачета чешка Габриэла Коукалова (0+0). Замкнула пьедестал почета немка Лаура Дальмайер (0+0).
Лучшей среди украинок была Юлия Джима. Допустив по одному промаху на каждом рубеже, наша соотечественница отстала на 1 минуту и 27,9 секунды и заняла 11 место. Анастасия Меркушана, которая праздновала 22-й день рождения заняла 23 строчку (0+1).
Стоит отметить, возвращение к соревнованиям Валентины Семеренко. Украинская опытная биатлонистка провела первую гонку в нынешнем сезоне - 30 место 1: 58 (1+1).
Другие представительницы Украины завершили гонку следующим образом:
41 - Елена Пидгрушная (1+1) +2: 33.2
52 - Ирина Варвинец (0+1) +2: 47.9.
Напомним, что завтра этап Кубка мира в Рупольдинге завершится гонками преследования.