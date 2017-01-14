Біатлоністка К.Макаряйнен тріумфувала в спринтерській гонці на етапі Кубка світу

Найшвидший хід плюс точна стрільба допомогли у здобутті першого місця фінській спортсменці Кайсі Макаряйнен. Час переможниці 20:51,8 хвилини. На 22 секунди відстала від тріумфаторки лідер загального заліку чешка Габріела Коукалова (0+0). Замкнула п'єдестал пошани німкеня Лаура Дальмайєр (0+0).

Кращою серед українок виявилася Юлія Джима. Припустившись по-одному промаху на кожному з рубежів, наша співвітчизниця відстала на 1 хвилину та 27,9 секунди і посіла 11 сходинку. Анастасія Меркушана, котра святкувала 22-й День народження зайняла 23 рядок (0+1).

Варто відзначити, повернення до змагань Валентини Семеренко. Українська досвідчена біатлоністка провела першу гонку у нинішньому сезоні – 30 місце +1:58 (1+1).

Інші представниці України завершили перегони наступним чином:

41 - Олена Підгрушна (1+1) +2:33,2

52 - Ірина Варвинець (0+1) +2:47,9.

Нагадаємо, що завтра етап Кубка світу в Рупольдингу завершиться гонками переслідування.