Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что официально вышла из парламентской фракции "Слуга народа", сообщает УНН.

Безуглая опубликовала в Facebook видео из Верховной Рады, на котором первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко зачитывает заявление о выходе нардепа из фракции. И подписала видео "Официально. Вышла из фракции "Слуга народа".

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Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко, Безуглая прошла в Верховную Раду по мажоритарному округу. А значит, при выходе из фракции, мандат депутата она не теряет. И становится внефракционным депутатом.

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Накануне Безуглу отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.