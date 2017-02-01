Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 42 реактивные системы залпового огня в Миусинске

"Аэрофотоснимки обнаружили 29 января ряд оружия с нарушением соответствующих линий: 42 РСЗО на известном полигоне вблизи контролируемого "ЛНР" Миусинска и 20 буксируемых гаубиц на известном полигоне вблизи контролируемой "ЛНР" Бугаевки 28 января", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вчера в Донецкой области зафиксировали более 10 000 взрывов, при этом 9,2 тысячи произошли в районе Авдеевки-Ясиноватой, что является рекордным количеством за все время наблюдений миссии.