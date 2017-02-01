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Безпілотник ОБСЄ зафіксував 42 реактивні системи залпового вогню в Міусинську

Безпілотник ОБСЄ зафіксував 42 реактивні системи залпового вогню в Міусинську

Київ • УНН

 • 9697 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував на полігоні поблизу Міусинська 42 реактивні системи залпового вогню, які були розміщені в порушення ліній відведення. Про це йдеться оприлюдненому сьогодні щоденному звіті СММ ОБСЄ за 31 січня, передає УНН.

"Аерофотознімки виявили 29 січня низку зброї в порушення відповідних ліній: 42 РСЗВ на відомому полігоні поблизу контрольованого "ЛНР" Міусинська і 20 буксируваних гаубиць на відомому полігоні поблизу контрольованої "ЛНР" Бугаївки 28 січня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вчора на Донеччині зафіксували більше 10 тисяч вибухів, при цьому 9,2 тисячі відбулися в районі Авдіївки-Ясинуватої, що є рекордною кількістю за весь час спостережень місії.

Українські Національні Новини

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