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Ситуация с безопасностью привела к экономическому спаду: ожидания бизнеса в Украине ухудшились

Киев • УНН

 • 203779 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В октябре бизнес ухудшил ожидания относительно деловой активности из-за осложнения ситуации с безопасностью в Украине. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в октябре 2022 года снизился до 44,9 пунктов с 46,1 в сентябре. Об этом сообщает НБУ, информирует УНН.

Детали

Ухудшение ожиданий предприятий всех секторов обуславливают:

• негативное влияние полномасштабной войны на предложение товаров;
• имеющиеся логистические проблемы;
• дальнейшее разрушение энергетических мощностей;
• снижение реальных доходов населения.

Предприятия промышленности ухудшили оценки экономических перспектив из-за потери производственных и энергетических мощностей: секторальный индекс в октябре составил 45.8 (в сентябре - 47.1).

Предприятия строительства второй месяц подряд имели самые сдержанные среди всех секторов экономики оценки своей деятельности: секторальный индекс составил 38.2 (в сентябре - 41.0).

Предприятия торговли незначительно ухудшили оценки своей экономической деятельности, однако все еще находятся ближе всего к нейтральному уровню: секторальный индекс составил 48.9 (в сентябре - 49.9).

Предприятия сферы услуг также ослабили собственные ожидания, учитывая дальнейшее повреждение транспортной, энергетической инфраструктуры и снижение доходов населения: секторальный индекс снизился до 42.2 с 43.4 в сентябре.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, незначительно ослабила ожидания относительно подорожания собственной продукции/услуг, зато в дальнейшем ожидают сокращения работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 24 октября 2022 года. В опросе приняло участие 423 предприятия. Среди опрошенных предприятий 45.4% - компании промышленности, 28.1% - сферы услуг, 22.0% - торговли, 4.5% - строительства; 31.0% респондентов – крупные предприятия, 32.4% - средние, 36.6% - малые.

Дополнение 

Спад в экономике Украины должен прекратиться во втором квартале 2023 года.

Украинские Национальные Новости

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