Безпекова ситуація спричинила економічний спад: очікування бізнесу в Україні погіршилися

Деталі



Погіршення очікувань підприємств усіх секторів зумовлюють:

• негативний вплив повномасштабної війни на пропозицію товарів;

• наявні логістичні проблеми;

• подальше руйнування енергетичних потужностей;

• зниження реальних доходів населення.

Підприємства промисловості погіршили оцінки економічних перспектив через втрати виробничих та енергетичних потужностей: секторальний індекс у жовтні становив 45.8 (у вересні - 47.1).

Підприємства будівництва другий місяць поспіль мали найстриманіші серед усіх секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності: секторальний індекс становив 38.2 (у вересні - 41.0).

Підприємства торгівлі незначно погіршили оцінки своєї економічної діяльності, однак все ще перебувають найближче до нейтрального рівня: секторальний індекс становив 48.9 (у вересні - 49.9).

Підприємства сфери послуг також послабили власні очікування, зважаючи на подальше пошкодження транспортної, енергетичної інфраструктури та зниження доходів населення: секторальний індекс знизився до 42.2 із 43.4 у вересні.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, незначно послабила очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг, натомість надалі очікують скорочення працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 24 жовтня 2022 року. В опитуванні взяло участь 423 підприємства. Серед опитаних підприємств 45.4% - компанії промисловості, 28.1% - сфери послуг, 22.0% - торгівлі, 4.5% - будівництва; 31.0% респондентів – великі підприємства, 32.4% - середні, 36.6% - малі.

Доповнення

Спад в економіці України має припинитися у другому кварталі 2023 року.