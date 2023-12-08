Безответственное решение: Украина осуждает МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024
Киев • УНН
Украина осуждает решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к Играм-2024, ссылаясь на их общую ответственность в конфликте.
Украина осуждает решение Международного олимпийского комитета, разрешившего белорусским и российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Об этом говорится в заявлении и. министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного, передает УНН.
Детали
В ведомстве отметили, что решение Исполкома МОК позволить российским и белорусским спортсменам прятаться за фейковой нейтральностью - безответственное.
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Только на днях Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах анонсировал, что соответствующее решение МОК будет принимать только в марте следующего года
Он подчеркнул, что российские спортсмены имеют такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев. Чиновник подчеркнул, что все россияне несут часть ответственности за смерти украинцев.
Мы решительно осуждаем безответственное решение членов Исполкома МОК. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны.
Напомним
Сегодня Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.
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Безответственное решение: Украина осуждает МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024
Украина осуждает решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к Играм-2024, ссылаясь на их общую ответственность в конфликте.
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