Бездомного задержали за планы подорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу

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ФБР арестовало бездомного мужчину, который хранил материалы для изготовления бомб и планировал атаку на NYSE. Подозреваемый хотел осуществить атаку за неделю до Дня благодарения с целью «перезагрузки» правительства США.

В США бездомный мужчина из Флориды был арестован и обвинен в заговоре с целью подрыва бомбы на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), согласно судебным документам, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По данным прокуратуры США по Южному округу Флориды, Харун Абдул-Малик Йенер обвиняется в попытке использования взрывного устройства для повреждения или уничтожения здания, используемого в межгосударственной торговле.

По данным ФБР, он якобы записал себя говорящим "Я чувствую себя [Усамой] бен Ладеном", - намек на бывшего лидера "Аль-Каиды", ответственного за атаки 11 сентября в США.

Федеральные чиновники начали расследование в отношении него в феврале после получения информации о том, что он хранит принадлежности для изготовления бомб в незапертом складском помещении.

Агенты обыскали объект в Корал-Спрингс и заявили, что обнаружили "чертежи по изготовлению бомб, многочисленные часы с таймерами, электронные платы и другую электронику", говорится в судебных документах.

Федеральный государственный защитник в Южном округе Флориды, которому было поручено представлять Йенера, не сразу ответил на запрос о комментарии.

В документах следователи заявили, что Йенер якобы сказал тайному агенту на прошлой неделе, что он планирует осуществить атаку за неделю до Дня благодарения, который состоится 28 ноября.

"Это был бы большой удар", - якобы сказал Йенер агенту, заявив, что атака в Нижнем Манхэттене будет "чертовски легкой".

Он также якобы провел многочисленные поиски в Интернете о том, как сделать бомбы, и сказал агентам, что планирует надеть маскировку во время атаки и опубликовать записанное сообщение для СМИ.

Следователи заявили, что предполагаемой "мотивацией господина Йенера для бомбардировки NYSE было достижение "перезагрузки" и/или "перезапуска" правительства Соединенных Штатов".

Говорят, что Йенер сказал агентам под прикрытием, что взрыв будет "будто взорвалась небольшая ядерная бомба" и что "все, что находится снаружи" здания "будет уничтожено", а "все, что внутри, будет убито".

Он якобы вел канал на YouTube с видеороликами, описывающими, как изготавливать взрывчатку из предметов домашнего обихода.

Йенер, житель южной Флориды, является бездомным, согласно судебным документам.

Он впервые предстал перед судом в среду и будет задержан, пока ждет суда, сообщает информационное агентство Associated Press.

Дополнение

Этот арест является последним за последние несколько месяцев, связанным с национальной безопасностью США.

В октябре мужчину из Афганистана арестовали за то, что якобы планировал атаку, приуроченную ко дню выборов, состоявшихся в начале этого месяца.

США арестовали гражданина Афганистана за планирование атаки в день выборов9 окт. 2024, 06:39 • 11774 просмотра

А в августе мужчину из Пакистана арестовали за то, что якобы планировал убийство американских чиновников в пользу Ирана.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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