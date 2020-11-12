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"Без денег" пиарились на закупках ИВЛов: НАПК заявило в полицию на партию

"Без денег" пиарились на закупках ИВЛов: НАПК заявило в полицию на партию

Киев  •  УНН

 • 17136 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Нацполицию материалы о политической партии, якобы закупавшей аппараты ИВЛ для больниц, не имея при этом таких взносов. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в Facebook, передает УНН.

"Одна партия решила использовать сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную COVID-19, для поднятия собственного рейтинга среди населения перед местными выборами", - отметили в НАПК.

Рассказывается, что политическая сила разместила в социальных сетях информацию о том, что она якобы закупила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование для больниц на более чем 9 млн грн.

Далее НАПК обратилось в эти больницы с запросами - действительно ли такие аппараты были получены в рамках благотворительной помощи от партии.

"В ответах мы обнаружили, что такая помощь поступала некоторым больницам от общественной организации с таким же названием, а не от самой партии.

Другие же больницы предоставили информацию о получении помощи от партии, но эти расходы не были отражены в ее финансовом отчете за соответствующий период. В дополнение, партия даже не имела таких доходов (взносов), согласно данным отчета", - отметили в ведомстве.

На основании этой информации НАПК направило собранные материалы в Национальную полицию, которая открыла уголовное производство.

Отметим, НАПК заявило, что из-за решения Конституционного Суда не может направлять запросы в различные учреждения о получении информации, что затрудняет проверку финансовых отчетов политических партий.

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