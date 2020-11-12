"Без грошей" піарилися на закупівлях ШВЛів: НАЗК заявило в поліцію на партію

“Одна партія вирішила використати складну епідеміологічну ситуацію, спричинену COVID-19, для підняття власного рейтингу серед населення перед місцевими виборами”, — зазначили в НАЗК.

Розповідається, що політична сила розмістила у соціальних мережах інформацію про те, що вона начебто закупила апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) та інше медичне обладнання для лікарень на понад 9 млн грн.

Далі НАЗК звернулося до цих лікарень із запитами — чи дійсно такі апарати були отримані в рамках благодійної допомоги від партії.

“У відповідях ми виявили, що така допомога надходила деяким лікарням від громадської організації із такою ж назвою, а не від самої партії.

Інші ж лікарні надали інформацію про отримання допомоги від партії, але ці витрати не було відображено у її фінансовому звіті за відповідний період. На додаток, партія навіть не мала таких доходів (внесків), згідно з даними звіту”, — зазначили в відомстві.

На підставі цієї інформації НАЗК направило зібрані матеріали до Національної поліції, яка відкрила кримінальне провадження.

Зазначимо, НАЗК заявило, що через рішення Конституційного Суду не може спрямовувати запити до різних установ про отримання інформації, що ускладнює перевірку фінансових звітів політичних партій.



