Без биометрического паспорта цифровой внутренний COVID-сертификат не получишь: в Минцифре рассказали, что делать
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Цифровой внутренний COVID-сертификат невозможно получить без биометрического паспорта, но можно сгенерировать COVID-сертификат международного образца. Об этом в прямом эфире заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник, передает УНН.
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"Украинского внутреннего сертификата у вас не будет, потому что для него нужно фото с биометрического документа. А бумажный сертификат можно распечатать на портале "Дія". И, соответственно, он может быть зарубежным. Мы используем транслитерацию, для того, чтобы вы могли сгенерировать такой сертификат", - подчеркнул Баник.
Он отметил, что украинцы без биометрических документов могут получить в приложении "Дія" зарубежный COVID-сертификат.
Добавим
Минцифра и Министерство здравоохранения запустили "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении "Дія" - сначала на iOS, а впоследствии - и на Android.
Отмечается, что "желтый" сертификат можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации дводозной вакциной. Он будет действовать 120 дней.
Благодаря внедрению "желтых" внутренних COVID сертификатов бизнес и учебные заведения, как ожидается, смогут продолжить работу.
Сегодня в Офисе Президента заявили, что за фиктивные COVID-сертификаты хотят привлекать к ответственности главных врачей медучреждений и турагентства, а от Кабмина ждут комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19.
Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID сертификатов.