Без біометричного паспорта цифровий внутрішній COVID-сертифікат не отримаєш: у Мінцифрі розповіли, що робити
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Цифровий внутрішній COVID-сертифікат неможливо отримати без біометричного паспорта, але можна згенерувати COVID-сертифікат міжнародного зразка. Про це в прямому ефірі заявив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, передає УНН.
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"Українського внутрішнього сертифіката у вас не буде, тому що для нього потрібно фото з біометричного документа. А паперовий сертифікат можна роздрукувати на порталі "Дія". І, відповідно, він може бути закордонним. Ми використовуємо транслітерацію, для того, щоб ви могли згенерувати такий сертифікат", - наголосив Банік.
Він зазначив, що українці без біометричних документів можуть отримати в додатку "Дія" зарубіжний COVID-сертифікат.
Додамо
Мінцифра та Міністерство охорони здоров’я запустили “жовті” внутрішні COVID-сертифікати в застосунку "Дія" - спочатку на iOS, а згодом - і на Android.
Зазначається, що “жовтий” сертифікат можна отримати наступного дня після першої дози вакцинації дводозною вакциною. Він діятиме 120 днів.
Завдяки впровадженню “жовтих” внутрішніх COVID-сертифікатів бізнес та навчальні заклади, як очікується, зможуть продовжити роботу.
Сьогодні в Офісі Президента заявили, що за фіктивні COVID-сертифікати Хочуть притягувати до відповідальності головних лікарів медзакладів та турагенції, а від Кабміну чекають комплекс заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19.
Кабінет міністрів України підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення, у тому числі COVID-сертифікатів.