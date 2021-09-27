Без біометричного паспорта цифровий внутрішній COVID-сертифікат не отримаєш: у Мінцифрі розповіли, що робити

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"Українського внутрішнього сертифіката у вас не буде, тому що для нього потрібно фото з біометричного документа. А паперовий сертифікат можна роздрукувати на порталі "Дія". І, відповідно, він може бути закордонним. Ми використовуємо транслітерацію, для того, щоб ви могли згенерувати такий сертифікат", - наголосив Банік.

Він зазначив, що українці без біометричних документів можуть отримати в додатку "Дія" зарубіжний COVID-сертифікат.

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Мінцифра та Міністерство охорони здоров’я запустили “жовті” внутрішні COVID-сертифікати в застосунку "Дія" - спочатку на iOS, а згодом - і на Android.

Зазначається, що “жовтий” сертифікат можна отримати наступного дня після першої дози вакцинації дводозною вакциною. Він діятиме 120 днів.

Завдяки впровадженню “жовтих” внутрішніх COVID-сертифікатів бізнес та навчальні заклади, як очікується, зможуть продовжити роботу.

Сьогодні в Офісі Президента заявили, що за фіктивні COVID-сертифікати Хочуть притягувати до відповідальності головних лікарів медзакладів та турагенції, а від Кабміну чекають комплекс заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19.



Кабінет міністрів України підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення, у тому числі COVID-сертифікатів.