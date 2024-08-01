Категорически против переименования улиц в Одессе выступили 50% опрошенных. Так же 50% выступили с полной поддержкой такого решения Одесской ОВА. Соответствующее голосование обнародовано в телеграм-канале мэра Одессы Геннадия Труханова, передает УНН.

В опросе приняло участие более 184 тысяч человек. Инициатором, переименования улиц в Одессе, напомним, стал Институт национальной памяти, а основанием - принятый Верховной Радой закон о запрете и осуждении российской имперской политики. Под переименование попали 84 улицы.

Цель этих изменений - разорвать ассоциации с российской и советской историей и усилить украинскую культурную и историческую идентичность. Например, улица Пушкина станет Итальянской улицей, бульвар Жванецкого переименуют в бульвар Военно-морских сил, а Думская площадь будет называться Биржевой.

Некоторые улицы получат названия в честь известных украинских деятелей и исторических событий. Так, улица Жуковского будет переименована в улицу Леси Украинки, а улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова.

Стоит отметить, что всего в рекомендациях властям Одесской области было указано переименовать 91 улицу. Но семь улиц остались без изменений. В частности улица Леонида Утесова, советского артиста, который посвятил одну из своих песен "У Черного моря" Одессе. Как известно, песня настолько любима одесситами, что считается неформальным гимном города.

В то же время многие названия улиц действительно потеряли свою актуальность. Например, улицы "Политкаторжан", "Градоначальническая", "Армейская". Многие из них теперь будут увековечивать защитников Украины.

Наиболее спорным оказалось переименование Думской площади, улицы Жванецкой, Бабеля, а также Ильфа и Петрова. Улиц, которые, по мнению многих жителей Одессы, создавали городу колорит. Вместо Думской теперь будет площадь Биржевая, вместо Ильфа и Петрова - семьи Глодан (погибшей от российских атак), а бульвар Жванецкого переименуют в бульвар Военно-морских сил.

Также в Одессе появятся улицы Леси Украинки, Менделя Мойше Сфорима и Дмитрия Павлычко. Этот процесс вызвал разные реакции среди местных жителей. Одни поддерживают изменения как шаг к укреплению национальной идентичности, другие выражают недовольство, считая, что это создаст сложности в ориентации и повседневной жизни.