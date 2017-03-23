Бетонная плита упала на львовских строителей, есть погибший

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32901 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102637 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118072 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176995 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129412 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124500 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117062 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106463 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107507 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103904 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Бетонная плита упала на львовских строителей, есть погибший

Бетонная плита упала на львовских строителей, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Во Львове на стройплощадке на двух работников упала бетонная плита, один из них погиб. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.

Сегодня, 23 марта, в 13:40 в полицию поступило сообщение, что на строительной площадке по улице Пидголоско упала бетонная плита. Есть погибший.

Предварительно правоохранители установили, что строительный кран поднимал бетонную плиту, упавшую на двух работников.

Один из них, 22-летний львовянин, скончался на месте происшествия. Другого, 63-летнего местного жителя, каретой скорой помощи доставили в одну из больниц города. У него медики диагностировали "открытую черепно-мозговую травму".

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Проводятся следственные действия.

Как сообщал УНН, в городе Балаклея Харьковской области произошел мощный взрыв на военные базе, на которой расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов.

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