Бетонная плита упала на львовских строителей, есть погибший

Сегодня, 23 марта, в 13:40 в полицию поступило сообщение, что на строительной площадке по улице Пидголоско упала бетонная плита. Есть погибший.

Предварительно правоохранители установили, что строительный кран поднимал бетонную плиту, упавшую на двух работников.

Один из них, 22-летний львовянин, скончался на месте происшествия. Другого, 63-летнего местного жителя, каретой скорой помощи доставили в одну из больниц города. У него медики диагностировали "открытую черепно-мозговую травму".

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Проводятся следственные действия.

Как сообщал УНН, в городе Балаклея Харьковской области произошел мощный взрыв на военные базе, на которой расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов.