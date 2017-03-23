Бетонна плита впала на львівських будівельників, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Львові на будмайданчику на двох працівників впала бетонна плита, один з них загинув. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції львівської області.
Сьогодні, 23 березня, о 13:40 до поліції надійшло повідомлення, що на будівельному майданчику по вулиці Підголоско впала бетонна плита. Є загиблий.
Попередньо правоохоронці встановили, що будівельний кран піднімав бетонну плиту і яка впала на двох працівників.
Один з них, 22-річний львів’янин, помер на місці події. Іншого, 63-річного місцевого жителя, каретою швидкої допомоги доставлено в одну з лікарень міста. У нього медики діагностували “відкриту черепно-мозкову травму”.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії.
Як повідомляв УНН, у місті Балаклія Харківської області стався потужний вибух на військові базі, на якій розташований найбільший в Україні склад боєприпасів.