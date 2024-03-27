Беспилотник врезался в админздание, есть раненая: губернатор о взрыве в российском белгороде

В российском белгороде беспилотник врезался в админздание, есть пострадавшая. Об этом сообщил губернатор белгородщины вячеслав гладков, передает УНН.

"В белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая - у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки", - сообщил гладков.

По его словам, бригадой "скорой" пострадавшая доставлена в городскую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

"В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы", - резюмировал он.

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