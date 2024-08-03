В селе жилина орловской области рф дрон атаковал многоэтажку, влетев в квартиру на 13 этаже. В результате инцидента возник пожар, информация о пострадавших уточняется.
В рф беспилотник влетел в многоэтажку, в результате чего загорелся пожар. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В российском селе Жилина Орловской области дрон атаковал многоэтажку, влетев в квартиру на 13 этаже.
Местные проинформировали, что начался пожар.
Кроме того, информация о возможных пострадавших сейчас уточняется. На место происшествия прибывают оперативные службы.
Маштабна пожежа в рф: Є постраждалі 10 февраля 2024, 23:25 • 51912 просмотров