В рф беспилотник влетел в многоэтажку, в результате чего загорелся пожар. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В российском селе Жилина Орловской области дрон атаковал многоэтажку, влетев в квартиру на 13 этаже.

Местные проинформировали, что начался пожар.

Кроме того, информация о возможных пострадавших сейчас уточняется. На место происшествия прибывают оперативные службы.

Маштабна пожежа в рф: Є постраждалі