Берлин сегодня примет встречу в "нормандском формате"

"Это будет обзор текущей ситуации на местах о прекращении огня и о всех других обязательствах по минскими договоренностями", - пояснил М.Шефер.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" позволит сделать толчок для предстоящей встречи глав государств.

Как сообщал УНН, 24 мая президенты Украины и Франции обсудили работу в "нормандском формате".