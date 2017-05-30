Берлин сегодня примет встречу в "нормандском формате"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Заместители министров иностранных дел в "нормандском формате" (Германия, Франция, Украина и Россия) встретятся сегодня в Берлине, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Об этом накануне сообщил представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер, передает УНН.
"Это будет обзор текущей ситуации на местах о прекращении огня и о всех других обязательствах по минскими договоренностями", - пояснил М.Шефер.
В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" позволит сделать толчок для предстоящей встречи глав государств.
Как сообщал УНН, 24 мая президенты Украины и Франции обсудили работу в "нормандском формате".