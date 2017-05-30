Берлін сьогодні прийме зустріч у "нормандському форматі"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Заступники міністрів закордонних справ в "нормандському форматі" (Німеччина, Франція, Україна та Росія) зустрінуться сьогодні в Берліні, щоб обговорити ситуацію в Україні. Про це напередодні повідомив представник міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер, передає УНН.
“Це буде огляд поточної ситуації на місцях щодо припинення вогню та щодо всіх інших зобов’язань за мінськими домовленостями”, — пояснив М.Шефер.
У Міністерстві закордонних справ України очікують від зустрічі заступників голів зовнішньополітичних відомств країн країн "нормандської четвірки" поштовху для майбутньої зустрічі керівників держав.
Як повідомляв УНН, 24 травня президенти України та Франції обговорили роботу в “нормандському форматі”.