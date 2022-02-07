Берлин готов заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В случае дальнейшей эскалации против Украины Россию ждут серьезные санкции, от которых готова пострадать и Германия. Об этом заявила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою, передает корреспондент УНН.
Детали
По словам министра, Запад пытается продолжать диалог с Россией. Поэтому Москве были предоставлены письменные ответы США и НАТО, которые дают четко понять, что "мяч на стороне Москвы" относительно действий, которые могли бы разрядить ситуацию.
Бербок подчеркнула, что содержание дипломатии - продолжать диалог, о том, что "будут последствия, если дело действительно дойдет до дальнейшей агрессии против Украины".
Она выразила поддержку независимости, территориальной целостности Украины, и пообещала сделать все для того, чтобы не произошла дальнейшая эскалация.
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"Поэтому мы запланировали ряд жестких мер в отношении России, эти санкции являются беспрецедентными и скоординированными со всеми партнерами. Я хотела бы еще раз обратить внимание, что, учитывая тесные связи с партнерами, и моей страны, мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины", - сказала министр.
Дополнение
Американские официальные лица, включая президента США Джо Байдена, ранее заявляли, что Запад введет против России беспрецедентные "невиданные" и "жесткие" санкции в случае вторжения в Украину.
Россия отрицает планы вторжения в Украину, однако США в последнее время заявляют, что нападение возможно фактически в любой момент: российская вооруженная группировка у границ, как сообщается, растет с каждым днем.