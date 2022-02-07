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Берлін готовий заплатити високу економічну ціну за безпеку України - МЗС

Берлін готовий заплатити високу економічну ціну за безпеку України - МЗС

Київ • УНН

 • 34531 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У разі подальшої ескалації проти України на Росію чекають серйозні санкції, від яких готова постраждати і Німеччина. Про це заявила очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зі слів міністра, Захід намагається продовжувати діалог з Росією. Тому Москві були надані письмові відповіді США і НАТО, які дають чітко зрозуміти, що "м’яч на стороні Москви" щодо дій, які могли б розрядити ситуацію.

Бербок наголосила, що зміст дипломатії – продовжувати діалог, про те, що "будуть наслідки, якщо справа дійсно дійде до подальшої агресії проти України".

Вона висловила підтримку незалежності, територіальній цілісності України, та пообіцяла зробити все для того, щоб не сталась подальша ескалація.

Цитата

"Тому ми запланували низку жорстких заходів стосовно Росії, ці санкції є безпрецедентними і скоординованими з усіма партнерами. Я хотіла б ще раз звернути увагу, що з огляду на тісні зв’язки з партнерами, і моєї країни, ми також готові понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України", - сказала міністр.

Доповнення

Американські офіційні особи, включаючи президента США Джо Байдена, раніше заявляли, що Захід введе проти Росії безпрецедентні, "небачені" та "жорсткі" санкції у разі вторгнення в Україну.

Росія заперечує плани вторгнення в Україну, проте США останнім часом заявляють, що напад можливий фактично будь-якої миті: російське озброєне угруповання біля кордонів, як повідомляється, зростає з кожним днем.

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