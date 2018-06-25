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Береговая охрана спасла более 450 мигрантов у западного побережья Ливии

Береговая охрана спасла более 450 мигрантов у западного побережья Ливии

Киев  •  УНН

 • 10937 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Ливийская береговая охрана в воскресенье в ходе двух операций у западного побережья страны спасла 458 мигрантов, пытавшихся по Средиземному морю перебраться в Европу. Об этом со ссылкой на официального представителя ливийских ВМС бригадного генерала Айюб Касема в понедельник сообщило агентство “Xinhua”, информирует УНН.

Согласно его данным, сотрудники береговой охраны спасли 361 мигранта на двух резиновых лодках в 53 км от побережья города Эль-Хомс, примерно в 120 км к востоку от ливийской столицы Триполи. Во время второй операции были спасены 97 мигрантов у берегов города Злитан. Спасенных отправили на военно-морскую базу в Триполи, а затем перевели в центр приема мигрантов в столице. Среди мигрантов находились 70 детей, уточняет “Xinhua”.

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В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, стремящихся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным ливийских властей, на территории страны находятся около 700 тыс. мигрантов.

По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс. мигрантов, которые выбрали этот маршрут, погибли в пути.

Напомним, премьер-министр Люксембурга Беттель во время неформального саммита 16 стран ЕС заявил, что Евросоюз должен начать создавать центры приема мигрантов под эгидой ООН за пределами своей территории, в сопредельных странах.

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