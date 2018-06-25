Берегова охорона врятувала понад 450 мігрантів біля західного узбережжя Лівії

За його даними, співробітники берегової охорони врятували 361 мігранта на двох гумових човнах у 53 км від узбережжя міста Ель-Хомс, приблизно в 120 км на схід від лівійської столиці Тріполі. Під час другої операції було врятовано 97 мігрантів біля берегів міста Злітан. Врятованих відправили на військово-морську базу в Тріполі, а потім перевели до центру прийому мігрантів у столиці. Серед мігрантів знаходилися 70 дітей, уточнює “Xinhua”.

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У 2015 році через різкої ескалації конфліктів у ряді країн Близького Сходу і Північної Африки значно зросла кількість біженців, які прагнуть будь-яким способом переправитися в Європу через держави, розташовані на узбережжі Середземного моря. Основним перевалочним пунктом для нелегалів вважається Лівія, де до сих пір зберігається вкрай нестабільна політична обстановка. За даними лівійської влади, на території країни знаходяться близько 700 тис. мігрантів.

За даними Міжнародної організації з міграції, число прибулих у 2017 році в Європу по Середземному морю мігрантів і біженців перевищило 171 тис. осіб. Більше 3 тис. мігрантів, які обрали цей маршрут, загинули у дорозі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель під час неформального саміту 16 країн ЄС заявив, що Євросоюз повинен почати створювати центри прийому мігрантів під егідою ООН за межами своєї території, у суміжних країнах.