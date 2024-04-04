"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рекомендовать принять законопроект о "белом бизнес-клубе", который может узаконить отнесение предприятий к категории рисковых и блокирование их счетов, предоставляя при этом преференции в виде уменьшения количества проверок для налогоплательщиков, которые соответствуют определенным критериям.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рекомендовать парламенту принять в первом чтении законопроект о "клубе белого бизнеса", что может узаконить отнесение предприятий к рисковым и блокирование их накладных, передает УНН.
Если предприниматель соответствует простым и прозрачным критериям относительно уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется
По его словам, предприниматели, которые войдут в перечень так называемого "белого бизнеса" будут получать преференции в виде моратория на документальные проверки; сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения (5 календарных дней); индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней.
Кроме того, за таким налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в частности с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции. А налогоплательщик на свой запрос в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.
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Добавим
В то же время член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что Гетманцев своим законопроектом о клубе белого бизнеса хочет под видом налоговых нянь узаконить право налоговой признавать налогоплательщика рисковым для остановки регистрации налоговых накладных. По ее словам, Гетманцев обманул соавторов законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле документ предусматривает преференции для избранных.
Напомним,
В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую осуществляет Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и, если его не остановить, в будущем приведет к ее упадку.
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рекомендовать принять законопроект о "белом бизнес-клубе", который может узаконить отнесение предприятий к категории рисковых и блокирование их счетов, предоставляя при этом преференции в виде уменьшения количества проверок для налогоплательщиков, которые соответствуют определенным критериям.
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